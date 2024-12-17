17 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео жителей

На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР

Глава СК России Александр Бастрыкин узнал об обращении жителей Академического района Екатеринбурга к Владимиру Путину по поводу судьбы Березовой рощи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нарушения прав жителей Свердловской области уже ведется процессуальная проверка в рамках ст. 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей".

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее жители Академического записали видеообращение президенту России, в котором попросили защитить Березовую рощу от "благоустройства". По их заявлению, таким словом власти называют обыкновенную застройку зеленой зоны жилыми домами.

Теги: Бастрыкин, Путин, Екатеринбург, Академический, Березовая роща, обращение, проверка


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2024 08:06 Мск "Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки
Ранее 07.10.2024 13:10 Мск "Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

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