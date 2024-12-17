На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР

Глава СК России Александр Бастрыкин узнал об обращении жителей Академического района Екатеринбурга к Владимиру Путину по поводу судьбы Березовой рощи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту нарушения прав жителей Свердловской области уже ведется процессуальная проверка в рамках ст. 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей".

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее жители Академического записали видеообращение президенту России, в котором попросили защитить Березовую рощу от "благоустройства". По их заявлению, таким словом власти называют обыкновенную застройку зеленой зоны жилыми домами.