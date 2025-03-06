Свердловский облсуд оставил под арестом главу Артемовского

Глава уральского города Артемовский Константин Трофимов останется под арестом. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Задержали Трофимова в сентябре прошлого года. В дальнейшем главе предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ "Получение взятки". По версии следствия, в 2022 году мэр Артемовского получил взятки от руководителей двух МУП. После задержания чиновник был заключен под стражу.

14 февраля Артемовский городской суд продлил Константину Трофимову срок содержания под стражей до 17 марта 2025 года. Его адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, были заслушаны доводы стороны и рассмотрены материалы дела. В итоге постановление городского суда оставлено без изменений. Трофимов останется в СИЗО.

Ранее силовики раскрыли, за что был задержан глава Артемовского.