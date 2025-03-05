Екатеринбургский суд оставил в СИЗО экс-милиционера, обвиняемого в групповом убийстве

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему милиционеру, оперуполномоченному Кировского ГОМа Владимиру Семенюку, обвиняемому в групповом убийстве в 2000-ых годах.

Как сообщает пресс-служба суда, в СИЗО Семенюк пробудет по 18 мая 2025 года включительно.

"Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд, в которой он просил избрать для подзащитного другую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств. На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке.