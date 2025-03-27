Поставки Ту-214 отстают от плана из-за кадров и подрядчиков

Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха" Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова не сможет до конца текущего года построить и передать авиаперевозчикам четыре среднемагистральных самолета Ту-214.

Такой план по передаче лайнеров зафиксирован в стратегическом документе – Комплексной программе развития гражданского авиапрома до 2030 года. В текущем году КАЗ завершит работы по одному самолету, сборка которого началась в 2024 году, и приступит к строительству второго борта этого типа.

Основной проблемой для развития производства Ту-214 называется дефицит инженерных кадров на предприятии, а также трудности с подрядчиками. "Ростех" утверждает, что выпуск самолета идет по графику, но высокого спроса со стороны авиакомпаний нет, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов высказался о начале поставок самолётов Ту-214. По его словам, уже в 2025 году будут первые поставки этих самолётов.