Задержан основатель холдинга "Русагро" и экс-сенатор Мошкович

В Москве задержан основатель агрохолдинга "Русагро" и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В офисах агрохолдинга в четырех регионах России проходят обыски. Помимо Москвы и Белгорода силовики работают в тамбовском и саратовском филиалах компании.

Одна из причин задержания — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга "Солнечные продукты" на сумму более 1 миллиарда рублей, пишет Mash.

Мошкович в 2004 году основал компанию "Русагро". С мая 2006 по декабрь 2014 был сенатором в Совфеде от Белгородской области. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — в $2,3 млрд.

В апреле 2020 года сообщалось, что власти Кипра лишат гражданства четырех россиян, подпавших под санкции ЕС, а также членов их семей. В списке был Мошкович.