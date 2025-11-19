19 Ноября 2025
Москва
Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест основателя "Русагро" Мошковича

Основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович и его бывший гендиректор Максим Басов останутся под стражей еще на три месяца.

Таково решение Мещанского районного суда Москвы. Заседание 18 ноября было закрытым, так как адвокаты представили медицинские документы, охраняемые врачебной тайной.

Защита Басова не согласна с решением. Его адвокат Дмитрий Кравченко заявил, что следствие за восемь месяцев не доказало вину его клиента, а вменяемое ему деяние является предпринимательским, а не уголовным. Он подтвердил намерение обжаловать продление ареста, сообщает Forbes.

Напомним, еще более 10 компаний признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя холдинга "Русагро". Ранее суд арестовал счета, принадлежащие Мошковичу, на сумму почти 3 миллиарда рублей.

Теги: суд, арест, Русагро


