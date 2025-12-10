Мосгорсуд признал законным арест основателя "Русагро"

Мосгорсуд оставил под арестом основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Мещанского районного суда в отношении обвиняемых Мошковича и Басова", - сообщили ТАСС в суде.

Напомним, Мошковича и Басова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали. Действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд рублей. Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.

Ранее суд арестовал счета, принадлежащие Мошковичу, на сумму почти 3 миллиарда рублей.