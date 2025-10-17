Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы Тамбовской области

Суд арестовал имущество и счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по делу основателя холдинга Русагро Вадима Мошковича.

"Арест предполагает запрет на совершение любых сделок с имуществом или любого отчуждения имущества экс-главы Тамбовской области", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Иванов находится в СИЗО с мая. Ему вменяется получение взятки в 2,6 миллиона рублей либо от самого Мошковича, либо от связанных с ним людей.

Ранее суд арестовал счета, принадлежащие основателю "Русагро" Мошковичу, на сумму почти 3 миллиарда рублей.

Напомним, бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу задержан и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов. Следствие считает, что они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали. Действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд рублей. Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.