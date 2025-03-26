Активисты Березовой Рощи в Академическом отзывают иск к мэрии Екатеринбурга

Защитники Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга передали в суд документы для отзыва иска к местной администрации. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

"Ожидаем снятия ограничений на работы по удалению опасных деревьев после неудачной вырубки, а затем займемся убиранием забора", - написали активисты.

Ранее часть Березовой рощи отдали под застройку. 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими.

12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о компромиссе, который был достигнут с жителями по Березовой роще. А два дня назад комиссия по правилам застройки и землепользования администрации Екатеринбурга решила перевести участок рощи в территорию общего пользования (ТОП-1).