Сбер собрался снизить ставки по ипотеке

Сбербанк вскоре может снизить ставки по ипотеке.

Речь идёт о снижении "в ближайшее время". Ранее, 4 марта, банк первым снизил ставки по рыночным ипотечным кредитам на 1-1,5% в зависимости от первоначального взноса, приводит ТАСС заявление банка.

Сбербанк с 15 ноября 2024 г. повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5%. На первичное жилье она достигла до 28,4%, на вторичное – до 28,1%. В учреждении заявили, что повышение произошло из-за увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и роста стоимости ОФЗ. До этого схожее повышение - на 3% - произошло в октябре.