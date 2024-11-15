Сбер повысил ставки рыночной ипотеки

Сбер с 15 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.

Теперь на первичное жилье она составляет до 28,4%, на вторичное - до 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты банка смогут получить ипотечные займы на старых условиях.

В учреждении заявили, что повышение произошло из-за увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и роста стоимости ОФЗ.

Кроме того, с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик".

Ранее банк ВТБ внезапно увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1%.