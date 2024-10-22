Сбербанк повысил ставки по ипотеке сразу на 3%

Сбербанк объявил о повышении ставок на ипотечные кредиты. С сегодняшнего дня они выросли на 3%.

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Минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, на готовое – 24,6%. Базовые ставки (без дисконтов) возрастут до 27,2 и 27,5% соответственно, пишет РБК.

До этого Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке. Минимальный размер процентной ставки на вторичном рынке после повышения составил 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.