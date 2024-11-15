В Кремле отреагировали на повышение Сбером ставок по ипотеке

В Кремле отреагировали на повышение Сбером ставок по ипотеке сразу на 3,5%. Там считают, что экономический блок правительства внимательно наблюдает за динамикой экономики.

Пресс-секретарь президента России считает, что принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране, и последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются, сообщает "Ъ".

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5%. Теперь на первичное жилье она составляет до 28,4%, на вторичное – до 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты банка смогут получить ипотечные займы на старых условиях. В учреждении заявили, что повышение произошло из-за увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и роста стоимости ОФЗ.

До этого схожее повышение - на 3% - произошло в октябре.