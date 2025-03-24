Мэрия Екатеринбурга присвоила роще в Краснолесье статус ТОП-1

Комиссия по правилам застройки и землепользования администрации Екатеринбурга решила перевести участок рощи в квадрате улиц Краснолесья – Чкалова – Вонсовского – Мехренцева в территорию общего пользования (ТОП-1).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, принятое решение исключит любую застройку этой местности и сохранит озелененную территорию вдоль улицы Краснолесья.

"Жилье будет сконцентрировано на окраине этого участка вдоль улицы Вонсовского. Жители, в свою очередь, отзывают иск в суд, забор будет демонтирован, а участок станет территорией общего пользования", - отметил председатель комиссии, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Он добавил, что данное решение позволит сохранить и увеличить площадь озелененной территории Березовой рощи с 16 до 22 гектаров.

Напомним, ранее часть Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими.

12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о компромиссе, который был достигнут с жителями по Березовой роще.