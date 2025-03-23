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Политика
Фото: Накануне.RU

Взятка бывшему замгубернатора Брянской области составила не менее 21,5 миллионов рублей

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки на сумму не менее 21,5 млн руб. за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Напомним, 16 октября Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Петроченко отправлен в СИЗО до 14 декабря. В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что УФСБ начало проверку в отношении Петроченко.

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Теги: Александр Петроченко, взятка, арест


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