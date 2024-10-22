У бывшего заместителя губернатора Брянской области во время обыска изъяли деньги и украшения

Следователи изъяли в ходе обыска по адресам бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена на прошлой неделе и арестован в рамках уголовного дела о коррупции, деньги в различной валюте, ювелирные украшения и другие ценности.

В случае обвинительного приговора могут быть взысканы в доход государства при назначении дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, следствие устанавливает другие активы, которые могли от них скрыть обвиняемый и члены его семьи, сообщает ТАСС. Бывший чиновник мог успеть вывести деньги со всех своих счетов, так как знал, что в отношении него ведется проверка.

"Петроченко А. С., обладая сведениями относительно обстоятельств обвинения, может предпринять попытки к сокрытию либо уничтожению доказательств по уголовному делу, известных ему и не известных до настоящего времени органам предварительного следствия, а также имущества, подлежащего аресту", - сказано в документах.

16 октября Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Петроченко отправлен в СИЗО до 14 декабря. В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что УФСБ начало проверку в отношении Петроченко.

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам колонии.