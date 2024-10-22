Бывшего замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки

Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

"О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - говорится в сообщении.

Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.

16 октября Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Петроченко отправлен в СИЗО до 14 декабря. В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что УФСБ начало проверку в отношении Петроченко.

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам колонии.