Суд арестовал бывшего замгубернатора Брянской области

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Петроченко отправлен в СИЗО до 14 декабря. По какой уголовной статье возбуждено дело, не уточняется.

В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что УФСБ начало проверку в отношении Петроченко.

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам колонии.