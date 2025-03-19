В Ревде снесли памятник Землякам-героям

В Ревде в парке Победы демонтировали памятник Землякам-героям, установленный в 1966 году. На место приехала тяжелая техника, которая за 1,5 часа оставила только пустой постамент.

Как сообщает Ревда-инфо, памятник был полым внутри и за 60 лет серьезно не ремонтировался, из-за чего скульптуры пошли большими трещинами, а металлический каркас проржавел.

Но и пустовать место не будет - до Дня Победы в парке должен появиться новый памятник, но уже из бронзы. Реализацией проекта занялась мастерская Дмитрия Брезгина, а средства выделила Ассоциация товаропроизводителей. Остатки старой скульптуры увезут в шламохранилище в районе СУМЗа.

Памятники Ревды больная тема для местных жителей. В августе с площади Победы снесли памятник В.И. Ленину под предлогом его реставрации и благоустройства территории. Горожане предположили, что памятник обратно не вернут, и, действительно, мэрия инициировала голосование о переносе монумента, которое завершилось желаемым для властей результатом. Но, в нарушение закона, о его проведении не объявили заранее, и опрос проводился по устному распоряжению главы, без решения думы. Ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результатов опроса – нелегитимными.

Несмотря на то, что суд встал на сторону уральцев, глава города Татьяна Клепикова приняла решение об экстренной "перестановке" памятника на потенциально опасное для горожан место, как ранее заявлял первый секретарь Свердловского областного комитета КПРФ Александр Ивачев.

После этого жители Ревды обратились к уральскому полпреду Артему Жоге с просьбой помочь вернуть памятник Ленину на его историческое место.