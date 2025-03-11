В Москве оштрафован Акунин*

В Москве оштрафован писатель Григорий Чхартишвили* (он же – Борис Акунин*). Решение принял Таганский райсуд столицы.

Акунин* наказан за неисполнение порядка деятельности иностранного агента). Вердикт – административный штраф в размере 45 тыс. руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В 2023 г. Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. После этого розничная сеть книжных магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановила продажи книг писателя. Издательство "Захаров", выпускавшее книги Акунина*, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по его произведениям.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ