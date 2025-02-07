В Екатеринбурге появится улица в честь писателя Владислава Крапивина

В Екатеринбурге появится улица, названная в честь известного уральского писателя Владислава Крапивина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение было принято на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга. Участники рассмотрели вопросы о присвоении названий элементам инфраструктуры и общественным местам уральской столицы.

По решению комиссии в Верх-Исетском районе появится улица писателя Владислава Крапивина. Также присвоены названия сразу нескольким проектируемым улицам в микрорайоне Новокольцовском – это улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских ученых. А одной из проектируемых улиц на территории жилого района "Экодолье" будет присвоено название переулок Нежный.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге установили памятник Владиславу Крапивину. Это произошло через два года после того, как писатель ушел из жизни. Президент России Владимир Путин называл Крапивина выдающимся детским писателем.