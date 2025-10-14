В Екатеринбурге открылась третья мемориальная доска писателю Крапивину

14 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге открылась третья мемориальная доска писателю Крапивину

Сегодня в Екатеринбурге открылась уже третья по счету мемориальная доска писателю Владиславу Крапивину. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, доска расположена на фасаде дома №44 по улице Мира. Именно здесь почти 30 лет трудился сам писатель и 40 лет базировался его отряд "Каравелла".

Мемориальная доска Владиславу Крапивину в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный телеграм-канал главы Екатеринбурга / t.me/glavaekbofficial

Как отметил Орлов, в Екатеринбурге в честь Крапивина открыты еще две мемориальных доски, названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи, а также улица в Верх-Исетском районе.

Владислава Крапивина не стало в 2020 году. Спустя два года в уральской столице установили памятник писателю.

Теги: Крапивин, доска, писатель, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2025 10:27 Мск Улица писателя Владислава Крапивина появилась в Екатеринбурге
Ранее 07.02.2025 15:45 Мск В Екатеринбурге появится улица в честь писателя Владислава Крапивина
Ранее 02.09.2022 14:01 Мск В Екатеринбурге спустя два года после смерти Владислава Крапивина установили памятник писателю
Ранее 09.03.2022 07:47 Мск В Екатеринбурге появится памятник Владиславу Крапивину. Эскиз утвердят родные писателя
Ранее 23.09.2021 09:11 Мск На Среднем Урале увековечат память детского писателя Владислава Крапивина
Ранее 18.01.2021 10:20 Мск В Тюмени может появиться сквер имени Владислава Крапивина
Ранее 05.10.2020 08:12 Мск "Бесчинство": с могилы Владислава Крапивина в Екатеринбурге украли портрет писателя
Ранее 02.09.2020 12:07 Мск Путин о смерти Крапивина: Он был выдающимся детским писателем
Ранее 01.09.2020 14:25 Мск Цуканов призвал уральцев сохранить наследие скончавшегося писателя Крапивина
Ранее 01.09.2020 10:13 Мск "Не стало великого русского писателя". Глава Тюменской области выразил соболезнования родным Владислава Крапивина
Ранее 01.09.2020 08:45 Мск "Мы потеряли большого человека": экс-глава екатеринбургского Союза писателей о смерти Крапивина
Ранее 01.09.2020 07:35 Мск Ушел из жизни советский и российский писатель Владислав Крапивин
Ранее 18.08.2020 07:45 Мск Состояние писателя Владислава Крапивина улучшилось
Ранее 13.08.2020 07:48 Мск "Был в сознании и сам дал согласие на операцию": родственники писателя Крапивина о его самочувствии
Ранее 12.08.2020 21:55 Мск Писателю Владиславу Крапивину сделали срочную операцию. Он в реанимации
Ранее 09.08.2020 19:45 Мск Новому министру здравоохранения доложили о ситуации с Крапивиным
Ранее 09.08.2020 17:50 Мск В семье Крапивина рассказали о выписке писателя в ужасном состоянии и подозрении на инсульт

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети