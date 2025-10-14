В Екатеринбурге открылась третья мемориальная доска писателю Крапивину

Сегодня в Екатеринбурге открылась уже третья по счету мемориальная доска писателю Владиславу Крапивину. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, доска расположена на фасаде дома №44 по улице Мира. Именно здесь почти 30 лет трудился сам писатель и 40 лет базировался его отряд "Каравелла".

Как отметил Орлов, в Екатеринбурге в честь Крапивина открыты еще две мемориальных доски, названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи, а также улица в Верх-Исетском районе.

Владислава Крапивина не стало в 2020 году. Спустя два года в уральской столице установили памятник писателю.