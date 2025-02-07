07 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Обновленную купюру 1 000 рублей представят в конце 2025 года

Новую банкноту с новым дизайном номиналом 1000 рублей выпустят к концу 2025 года. Об этом сообщил Центробанк, пишет ТАСС.
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Дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. За оформление проголосовали 700 тысяч россиян. Первое место занял скоростной пассажирский теплоход "Метеор".

На второй позиции по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост через реку Волга.

Ранее мы сообщали, что храмы не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в одну тысячу рублей.

ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры. Среди объектов были Жигулевская ГЭС в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове, монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, дворец Землевладельцев в Казани, музей истории Оренбурга и другие.

За теплоход на подводных крыльях "Метеор" отдали голос почти 148 тысяч человек. На втором месте — Дворец земледельцев в городе Казани с более чем 131 тыс. голосов. Замыкает тройку Саратовский автомобильный мост через реку Волгу со 115 тыс. голосов.

Онлайн-голосование за символы для банкноты в 1000 рублей стартовало в конце ноября.

Теги: купюра, тысяча, приволжский округ


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