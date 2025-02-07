Обновленную купюру 1 000 рублей представят в конце 2025 года

Новую банкноту с новым дизайном номиналом 1000 рублей выпустят к концу 2025 года. Об этом сообщил Центробанк, пишет ТАСС.

Читайте также: Тысячная купюра с обновленным дизайном выйдет в обращение в 2024 году

Дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. За оформление проголосовали 700 тысяч россиян. Первое место занял скоростной пассажирский теплоход "Метеор".

На второй позиции по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост через реку Волга.

Ранее мы сообщали, что храмы не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в одну тысячу рублей.

ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры. Среди объектов были Жигулевская ГЭС в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове, монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, дворец Землевладельцев в Казани, музей истории Оренбурга и другие.

За теплоход на подводных крыльях "Метеор" отдали голос почти 148 тысяч человек. На втором месте — Дворец земледельцев в городе Казани с более чем 131 тыс. голосов. Замыкает тройку Саратовский автомобильный мост через реку Волгу со 115 тыс. голосов.

Онлайн-голосование за символы для банкноты в 1000 рублей стартовало в конце ноября.