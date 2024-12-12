Теплоход "Метеор" появится на новой купюре в 1000 рублей

Теплоход "Метеор" победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. Его итоги сегодня в прямом эфире подвел Центробанк, сообщает MASH.

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За теплоход на подводных крыльях "Метеор" отдали голос почти 148 тысяч человек. На втором месте — Дворец земледельцев в городе Казани с более чем 131 тыс. голосов. Замыкает тройку Саратовский автомобильный мост через реку Волгу со 115 тыс. голосов.

Онлайн-голосование за символы для банкноты в 1000 рублей стартовало в конце ноября.

Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. Ее лицевая сторона, которую представили в 2023 году с изображением Нижнего Новгорода, останется прежней.

Голосовать можно было за 25 объектов. Достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для всей страны, выбирали эксперты.

Каждый гражданин России мог выбрать только один объект.

Ранее мы писали, что храмы не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в 1 тысячу рублей. Среди вариантов - Жигулевская ГЭС в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове, монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, дворец Землевладельцев в Казани, музей истории Оренбурга и другие.

Тем временем, памятник Салавату Юлаеву в Уфе больше не будут рассматривать для дизайна российских банкнот, сообщает Mash.

По информации издания, оформление планировали использовать только для 1000-ной купюры. В будущих голосованиях на 10, 50 и 500 рублей его точно не будет.