Особняк бывшего сенатора от ЯНАО продадут на торгах

Вскоре состоится собрание кредиторов должника, бывшего акционера Промсвязьбанка (ПСБ) и экс-сенатора от Ямала Дмитрия Ананьева. Участники встречи планируют утвердить условия и сроки продажи по процедуре банкротства имущества Ананьева, в которое входит особняк в Подмосковье.

О предстоящем собрании кредиторов говорится в сообщении, опубликованном в начале февраля в карточке Ананьева на Федресурсе. Собрание состоится в 10.00 20 февраля. Конкретный список активов не раскрывается, однако арбитражный управляющий экс-банкира Евгений Веснин пояснил РБК, что на торги планируется выставить особняк в Кропоткинском переулке и участки в поселке "Горки-2" в Одинцовском районе Московской области. Даты аукциона по продаже активов пока не определены, добавил Веснин.

Напомним, Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – "в не самом хорошем положении".