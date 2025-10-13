Экс-банкир Ананьев стал фигурантом дела о мошенничестве

13 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Экс-банкир Ананьев стал фигурантом дела о мошенничестве

Бывший совладелец и глава совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Ананьев стал фигурантов нового уголовного дела.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста, пишет РБК.

Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала являлся одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна "в не самом хорошем положении".

Теги: Алексей ананьев, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2025 10:10 Мск Особняк бывшего сенатора от ЯНАО продадут на торгах
Ранее 17.10.2023 15:30 Мск В Москве осталось без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева
Ранее 05.08.2022 11:03 Мск Суд не стал взыскивать с экс-сенатора от ЯНАО и его брата 88 миллиардов из-за санации "Промсвязьбанка"
Ранее 25.08.2021 16:24 Мск Суд заочно арестовал экс-сенатора от ЯНАО по делу о мошенничестве
Ранее 24.08.2021 09:50 Мск Экс-сенатору от Ямала и его брату вменили мошенничество с ущербом в 6,7 млрд
Ранее 30.07.2021 01:01 Мск Дело о хищениях в Промсвязьбанке направлено в суд
Ранее 17.06.2021 14:53 Мск "Промсвязьбанк" подал иск на 100 млрд рублей к своим бывшим владельцам братьям Ананьевым
Ранее 08.12.2020 16:18 Мск СК завершил расследование растраты сотрудниками "Промсвязьбанка" 87 мирд
Ранее 04.12.2020 10:40 Мск Интерпол перестал искать братьев Ананьевых
Ранее 03.12.2020 09:31 Мск Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на 267 миллионов евро
Ранее 06.10.2020 19:42 Мск Арестовано имущество братьев Ананьевых на 50 млрд
Ранее 05.10.2020 08:23 Мск Экс-сенатора от ЯНАО Ананьева заподозрили в даче взяток чиновникам ПФР
Ранее 06.07.2020 08:14 Мск Экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка" и его брат могут потерять "золотые паспорта" Кипра
Ранее 14.02.2020 11:15 Мск "В России нельзя быть богатым, если твоя страна - в ж**е", - экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка", заработавший за год 700 млн
Ранее 04.02.2020 07:52 Мск В США началось расследование роли местных банков в "глобальном мошенничестве" братьев Ананьевых
Ранее 31.10.2019 07:48 Мск Экс-сенатор от ЯНАО вывел из "Промсвязьбанка" сотни миллионов за пять дней
Ранее 10.09.2019 15:17 Мск СК попросил о заочном аресте братьев Ананьевых
Ранее 08.09.2019 20:54 Мск СМИ: На Алексея Ананьева завели дело. Бизнесмен объявлен в международный розыск
Ранее 06.09.2019 08:00 Мск Суд арестовал самолет бывшего совладельца "Промсвязьбанка"
Ранее 04.06.2019 17:38 Мск Музей ИРРИ бывшего совладельца Промсвязьбанка закрыли на неопределенный срок
Ранее 31.05.2019 00:03 Мск Суд арестовал активы экс-сенатора Ямала и бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева
Ранее 31.05.2018 09:47 Мск Экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России
Ранее 29.05.2018 08:07 Мск Медведев подписал указ о передаче в казну акций "Промсвязьбанка"
Ранее 02.04.2018 16:02 Мск Пропавшие кредитные досье "Промсвязьбанка" обнаружены
Ранее 29.03.2018 10:46 Мск Петр Фрадков может возглавить "Промсвязьбанк" уже в апреле
Ранее 29.03.2018 10:11 Мск АСВ стало владельцем "Промсвязьбанка"
Ранее 27.03.2018 13:07 Мск Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"
Ранее 27.03.2018 07:54 Мск "Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"
Ранее 08.03.2018 11:06 Мск Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Ранее 24.01.2018 12:00 Мск "Промсвязьбанк" может забрать часть "оборонки" у ВТБ
Ранее 19.01.2018 14:01 Мск Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков
Ранее 18.01.2018 20:44 Мск Правительство РФ создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети