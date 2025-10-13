Экс-банкир Ананьев стал фигурантом дела о мошенничестве

Бывший совладелец и глава совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Ананьев стал фигурантов нового уголовного дела.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста, пишет РБК.

Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала являлся одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна "в не самом хорошем положении".