Экс-совладельца "Промсвязьбанка" Ананьева заочно арестовали

В Москве Тверской районный суд заочно арестовал экс-совладельца и председателя совета директоров "Промсвязьбанка" (ныне - ПСБ) Алексея Ананьева на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По сообщению московской пресс-службы судов общей юрисдикции, срок исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранителям в случае экстрадиции или депортации или с момента его фактического задержания в стране, cообщает Forbes.

Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.