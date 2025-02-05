Глава МАГАТЭ на днях приедет в Россию

Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси пройдут седьмого февраля в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Организация в системе ООН развивает международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.

Она была создана в 1957 году. Штаб-квартира находится в австрийской Вене.

В ноябре 2024 года сообщалось, что после массированного удара российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины, АЭС в стране сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности.

Как заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, только два из девяти действующих реакторов вырабатывали электроэнергию на полную мощность. Один из них был остановлен на техническое обслуживание до атаки, которая случилась утром 17 ноября. Еще шесть реакторов на трех АЭС снизили выходную мощность на 40-90% от максимальной мощности.

Гросси подчеркнул важность обеспечения ядерной безопасности.

О том, что он хочет посетить Россию, стало известно в ноябре. Он сказал об этом на конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

"Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев, я уверен, я буду там", - сказал Гросси.

Он отметил, что обычно в России встречается с представителями Министерства иностранных дел и Росатома.

В октябре Гросси рассказал, что поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава агентства отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности.

"Одно можно сказать наверняка: МАГАТЭ никогда не находилось в стороне, постоянно участвовало в процессе, чтобы разрешить ситуацию мирным путем", — подчеркнул глава МАГАТЭ.