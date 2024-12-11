МИД РФ возмущено нападением Киева на экспертов МАГАТЭ

РФ решительно осуждает нападение вооруженных сил Украины на экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Заявление об этом размещено на сайте Министерства иностранных дел.

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10 декабря колонну автомобилей с экспертами атаковал дрон, когда агентство проводило ротацию сотрудников. Они ехали на Запорожскую АЭС.

В итоге багажник одной из машин и задняя часть кузова сильно деформировались. Произошедшее глава МАГАТЭ назвал "неприемлемым нападением" на сотрудников агентства.

В МИД РФ сообщили, что атака, которая могла привести к гибели людей, "свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями".

Во вторник Министерство обороны РФ объявляло режим прекращения огня с 7:00 до 19:00 для обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ.

РФ призывает Запад прекратить любую поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.

"С возмущением констатируем, что, творя все более чудовищные преступления, В.Зеленский и те, кто его поддерживают, не считаются ни с последствиями, ни с международным мнением", - сообщает МИД.

В ведомстве отметили, что действия Киева - это очевидная провокация перед внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, которая пройдет 12 декабря.

"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского", - отметили в министерстве.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сказал, что России осталось немного до достижения поставленных целей спецоперации на Украине. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит нашей стране. Вооруженные силы Украины при этом "находятся на грани развала".