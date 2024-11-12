Глава МАГАТЭ планирует в ближайшее время посетить Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил ТАСС на конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

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"Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой. Вы знаете, у нас достаточно регулярные встречи. Я точно не знаю, но в ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там", - сказал Гросси.

Он отметил, что обычно в России встречается с представителями Министерства иностранных дел и Росатома.

В октябре Гросси рассказал, что поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава агентства отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности.

"Одно можно сказать наверняка: МАГАТЭ никогда не находилось в стороне, постоянно участвовало в процессе, чтобы разрешить ситуацию мирным путем", — подчеркнул глава МАГАТЭ.