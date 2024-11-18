МАГАТЭ сообщило о снижении выработки электроэнергии на украинских АЭС

После массированного удара российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины АЭС в стране сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности.

Как заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, в настоящее время только два из девяти действующих реакторов вырабатывают электроэнергию на полную мощность. Один из них был остановлен на техническое обслуживание до атаки, которая случилась утром 17 ноября. Еще шесть реакторов на трех АЭС снизили выходную мощность на 40-90% от максимальной мощности.

Гросси подчеркнул важность обеспечения ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что российские войска имеют успех на 93 направлениях на Украине.