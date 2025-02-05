Алиханов пообещал первые поставки Ту-214 уже в 2025-ом

Глава Минпромторга Антон Алиханов высказался о начале поставок самолётов Ту-214. Он высказался на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

По словам Алиханова, уже в 2025 г. будут первые поставки этих самолётов. Речь идёт о тех планах, которые утверждены в комплексной программе, пишет ТАСС.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планировала до 2030 г. построить 70 самолетов Ту-214. Позже глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о планах с 2025 г. выпускать ежегодно по 10 самолетов Ту-214, о которых "вообще никто бы не вспомнил, если бы не санкции".

Отметим, что Ту-214 является "одноклассником" нового проекта МС-21 – это узкофюзеляжные среднемагистральные самолёты. Их западные конкуренты – крайне распространенные в российских авиакомпаниях Airbus семейства 320 и Boeing-737. Ещё один современный проект "Суперджет" является ближнемагистральным самолётом и не сможет заменить Airbus и Boeing на трассах вроде Москва – Владивосток.