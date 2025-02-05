Пенсионер Росгвардии, жестоко убивший пермского следователя, не стал обжаловать приговор

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин не стал обжаловать обвинительный приговор суда по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), сообщили Накануне.RU в краевом суде.

Ранее суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. После освобождения Головин в течение года должен регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также суд взыскал в пользу сына и дочери по 2 млн 950 тыс. руб., отцу убитого - 2 млн руб.

Напомним, 9 сентября 2024 года Головин взял топор и пришел к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

В действиях Головина следствие усмотрело особую жестокость из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Головин был признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину и попросился на СВО, однако контракт с ним не был заключен.