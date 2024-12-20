Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в жестоком убийстве пермского следователя

Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в убийстве следователя, сообщает "Ъ-Прикамье". По данным издания, ранее потерпевший по делу обращался в прокуратуру и ФСИН с просьбой не отправлять обвиняемого на фронт.

Сегодня приостановленное 18 декабря производство по уголовному делу было возобновлено. В отношении Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Головин убил Середкина на почве ревности.

Напомним, в 2021 году, служа в волгоградском СОБР Росгвардии, Головин завел роман с Еленой, женой следователя. Ноябрь 2022 года ознаменовался разводом Середкиных, при этом бывшие супруги договорились, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене. Середкин не одобрял их отношения, что приводило к конфликтам между мужчинами.

9 сентября после ссоры с Еленой, в ходе которой женщина заявила о желании развестись, Головин взял топор и пришел к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

Позже Елена Середкина сообщила СМИ, что бывший муж угрожал, бил ее, а также препятствовал общению с детьми. При этом из показаний женщины на предварительном следствии следует, что с августа 2024 года ее отношения с бывшим супругом стали улучшаться, и она стала проводить время с ним и детьми. Об убийстве Елена Середкина узнала после звонка своей дочери, которая находилась в квартире и видела преступление. Согласно ее показаниям, она приехала на место преступления еще до прибытия сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали Головина. Отвечая на вопрос супруги о происшедшем, Алексей Головин заявил, что освободил ее и детей.

В действиях Головина следствие усматривает "особую жестокость" из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Головин был признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину.