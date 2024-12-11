11 Декабря 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жестокое убийство пермского следователя произошло на почве ревности

В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР Евгения Середкина. Подозреваемым по делу является пенсионер Росгвардии Алексей Головин, муж бывшей супруги погибшего.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", Головин убил Середкина на почве ревности.

В 2021 году, служа в волгоградском СОБР Росгвардии, Головин завел роман с Еленой, женой следователя. Ноябрь 2022 года ознаменовался разводом Середкиных, при этом бывшие супруги договорились, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене. Середкин не одобрял их отношения, что приводило к конфликтам между мужчинами.

9 сентября после ссоры с Еленой, в ходе которой женщина заявила о желании развестись, Головин взял топор и пришел к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

Позже Елена Середкина сообщила СМИ, что бывший муж угрожал, бил ее, а также препятствовал общению с детьми. При этом из показаний женщины на предварительном следствии следует, что с августа 2024 года ее отношения с бывшим супругом стали улучшаться, и она стала проводить время с ним и детьми. Об убийстве Елена Середкина узнала после звонка своей дочери, которая находилась в квартире и видела преступление. Согласно ее показаниям, она приехала на место преступления еще до прибытия сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали Головина. Отвечая на вопрос супруги о происшедшем, Алексей Головин заявил, что освободил ее и детей.

В действиях Головина следствие усматривает "особую жестокость" из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Головин был признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину и готов дать показания. Суд в ближайшее время допросит свидетелей обвинения.

Теги: ревность, убийство, Евгений Середкин, Алексей Головин, пенсионер Росгвардии


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