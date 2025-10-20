В Перми стало известно о долгах жестоко убитого руководителя следственного отдела СКР

В Перми признан банкротом погибший руководитель следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин.

Как оказалось, он должен банку ВТБ и некоему "Середкину В. А." 4,6 млн руб. Арбитражный суд Пермского края 8 октября по заявлению бывшей супруги Евгения Середкина Елены Гришиной признал его банкротом.

Тем же судебным актом введена процедура реализации имущества. В наследственную массу должника включено недвижимое имущество – квартира, расположенная по адресу улица Холмогорская, 4В, а также деньги, хранящиеся на вкладах наследодателя, пишет "Ъ-Прикамье".

Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября 2024 г. Нынешний супруг Елены Головиной Алексей Головин нанёс ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.