В Перми стало известно о долгах жестоко убитого руководителя следственного отдела СКР

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми стало известно о долгах жестоко убитого руководителя следственного отдела СКР

В Перми признан банкротом погибший руководитель следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин.

Как оказалось, он должен банку ВТБ и некоему "Середкину В. А." 4,6 млн руб. Арбитражный суд Пермского края 8 октября по заявлению бывшей супруги Евгения Середкина Елены Гришиной признал его банкротом.

Тем же судебным актом введена процедура реализации имущества. В наследственную массу должника включено недвижимое имущество – квартира, расположенная по адресу улица Холмогорская, 4В, а также деньги, хранящиеся на вкладах наследодателя, пишет "Ъ-Прикамье".

Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября 2024 г. Нынешний супруг Елены Головиной Алексей Головин нанёс ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Теги: Евгений Середкин, долг, смерть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2025 15:09 Мск В Пермском крае суд признал банкротом погибшего руководителя следственного отдела
Ранее 04.08.2025 12:31 Мск Арбитраж принял к производству заявление о банкротстве жестоко убитого следователя
Ранее 05.02.2025 08:45 Мск Пенсионер Росгвардии, жестоко убивший пермского следователя, не стал обжаловать приговор
Ранее 17.01.2025 12:42 Мск Суд на 17 лет отправил убийцу пермского следователя в колонию строгого режима
Ранее 20.12.2024 15:41 Мск Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в жестоком убийстве пермского следователя
Ранее 19.12.2024 16:14 Мск Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в жестоком убийстве пермского следователя, отправится на СВО
Ранее 11.12.2024 10:12 Мск Жестокое убийство пермского следователя произошло на почве ревности
Ранее 12.09.2024 13:26 Мск Сегодня в Перми состоялось прощание с убитым руководителем следственного отдела по Свердловскому району
Ранее 11.09.2024 08:10 Мск Обвиняемый в жестоком убийстве пермского следователя заявил о желании уйти на СВО
Ранее 10.09.2024 17:30 Мск Суд арестовал подозреваемого в убийстве пермского следователя до 10 ноября
Ранее 10.09.2024 13:37 Мск Дело об убийстве пермского следователя находится на особом контроле в центральном аппарате СК
Ранее 10.09.2024 13:03 Мск СМИ назвали причину конфликта между убитым пермским следователем и пенсионером нацгвардии
Ранее 10.09.2024 10:33 Мск Убийство начальника пермского районного отдела СКР мог совершить пенсионер нацгвардии
Ранее 10.09.2024 09:11 Мск Мотивом убийства пермского следователя могла стать ревность
Ранее 10.09.2024 08:30 Мск В Перми зарубили топором руководителя Свердловского отдела СКР

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети