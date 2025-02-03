На Ямале прошли общественные слушания по объединению Лабытнанги и Приуральского района

Глава Лабытнанги Марина Трескова сообщила о том, что лабытнангцы и харповчане поддержали инициативу объединения Приуральского района и Лабытнанги. Публичные слушания, посвященные вопросу преобразования территорий, завершились.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем землякам, кто задавал вопросы, делился своим мнением и проявил поддержку", - пишет Трескова в своём telegram-канале.

По её мнению, сегодня Большое Приуралье открывает перед нашими территориями безграничные возможности для развития и реализации самых масштабных инфраструктурных проектов. Лабытнанги становится ресурсным центром инициатив, многие из которых будут реализованы именно на Приуральской земле.

"Искренне благодарю земляков за понимание важности этой работы и готовность вместе двигаться по созидательному пути развития", - пишет Трескова.

В декабре 2024 г. депутаты законодательного собрания ЯНАО одобрили проект развития Приуральского района, в рамках которого планируется объединить его с Лабытнанги. Ямальские депутаты рекомендовали управленцам обсудить с людьми перспективы и возможности реализации этой программы. Сообщается, что основным аргументом для разработки комплексной "дорожной карты" района стала возможность использовать территориальную близость района к агломерации Салехард – Лабытнанги в качестве уникального стимула для развития. В ближайшие годы главным локомотивом российской экономики станут опорные города, имеющие стратегическое значение для логистики и обеспечения экономической безопасности. Агломерации будут получать господдержку на системной основе.