Ямальские депутаты предлагают обсудить с населением объединение Приуральского района с Лабытнанги

Депутаты законодательного собрания ЯНАО одобрили проект развития Приуральского района, в рамках которого планируется объединить его с Лабытнанги, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако решение пока не принято - изменение границ должны одобрить местные жители. Ямальские депутаты рекомендовали управленцам обсудить с людьми перспективы и возможности реализации этой программы.

Сообщается, что основным аргументом для разработки комплексной "дорожной карты" района стала возможность использовать территориальную близость района к агломерации Салехард – Лабытнанги в качестве уникального стимула для развития. В ближайшие годы главным локомотивом российской экономики станут опорные города, имеющие стратегическое значение для логистики и обеспечения экономической безопасности. Агломерации будут получать господдержку на системной основе.

"Выдвигается инициатива об общественном обсуждении перспектив и возможностей от реализации этой программы. Безусловно, это решение за людьми и все дальнейшие действия будут ориентированы, прежде всего, на мнение населения этих территорий", – прокомментировала председатель Комитета по госустройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь.

Затраты на реализацию программы перспективного развития "Большого Приуралья" оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей. Вложенные средства должны закрыть потребности жителей населенных пунктов, качество жизни которых оценивалось по 14 показателям, сообщили в заксобрании региона.