В Красноярском крае возбуждено дело после смерти младенца в семье, где погибли четверо детей

Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в поселке Красная Сопка в семье, где в 2024 году от отравления погибли четверо детей. Об этом сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, при осмотре тела ребенка видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, в сентябре прошлого года двое взрослых и четверо детей поступили в больницу с отравлением. Сперва пострадавшие подозревали, что отравились курицей или пельменями. Однако позже стало известно, что семья отравилась дихлофосом. Мужчина и женщина, которая на тот момент была беременной, выжили. Детей спасти не удалось. Сперва погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

2 февраля 2025 года в семье умер пятый ребенок. Он находился на грудном вскармливании и скончался спустя три месяца после рождения. Предварительно установлено, что вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью женщина обнаружила, что ребенок не дышит. Медики констатировали смерть младенца - он задохнулся рвотными массами.

Отцу погибших детей предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности. Результаты судебно-химической экспертизы показали, что четверо несовершеннолетних умерли в сентябре прошлого года от отравления инсектицидами.