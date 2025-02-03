03 Февраля 2025
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Происшествия Красноярский край
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республики Хакасия

Экспертиза: четверо детей под Красноярском отравились инсектицидами

Результаты судебно-химической экспертизы показали, что четверо детей умерли от отравления инсектицидами в Назаровском районе Красноярского края. Как сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 34-летнему отцу погибших детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
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Экспертизу биологических объектов в рамках уголовного дела провел "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России". По заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Следствие еще не завершено.

В сентябре прошлого года двое взрослых и четверо детей поступили в больницу с отравлением. Сперва пострадавшие подозревали, что отравились курицей или пельменями. Однако позже стало известно, что семья отравилась дихлофосом. Мужчина и женщина, которая на тот момент была беременной, выжили. Детей спасти не удалось. Сперва погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

Отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сообщалось, что он признал вину.

Ранее мы писали, что в семье умер пятый ребенок. Он находился на грудном вскармливании и скончался спустя три месяца после рождения. Информацию о гибели трехмесячного младенца в доме по ул. Линейная поселка Красная Сопка подтвердили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи начали проверку. Предварительно установлено, что вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью женщина обнаружила, что ребенок не дышит. Медики констатировали смерть младенца - он задохнулся рвотными массами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: дети, отравление, красноярск


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