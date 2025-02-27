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Политика Чеченская республика
Фото: Накануне.RU

Дочь Кадырова покинула пост вице-премьера

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат ушла с поста заместителя председателя правительства этой кавказской республики.

Причиной Кадырова назвала то, что такая работа больше подходит для "сильного мужчины". Видео со своим заявлением она выложила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет "Ъ".

Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г. В октябре 2023 г. была повышена до вице-премьера правительства Чечни.

Теги: Айшат Кадырова, вице-премьер, правительство


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