Дочь Кадырова покинула пост вице-премьера

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат ушла с поста заместителя председателя правительства этой кавказской республики.

Причиной Кадырова назвала то, что такая работа больше подходит для "сильного мужчины". Видео со своим заявлением она выложила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет "Ъ".

Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г. В октябре 2023 г. была повышена до вице-премьера правительства Чечни.