Глава Екатеринбурга отрицает какие-либо работы в Березовой роще после последнего решения суда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представитель застройщика заявили, что на территории Березовой рощи не ведется никаких работ с 12 февраля. Именно тогда суд удовлетворил ходатайство активистов о принятии обеспечительных мер на время, пока не будет вынесено окончательное решение суда по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.

На сегодняшней встрече с активистами в администрации города противники застройки заявили, что за последнюю неделю местные жители не раз видели рабочих на территории Березовой рощи. Неизвестные выкорчевывали пни и протягивали электрокабель. Алексей Орлов заявил, что после принятия обеспечительных мер, вестись работы там просто не могут.

"Есть обеспечительные меры, установленные судом. Пока они действуют, никакой деятельности там вестись не должно. Это было сказано в присутствии прокуратуры. Я считаю, что застройщики меня услышали", - заявил Орлов. Он также подтвердил, что на место выезжали геодезисты, чтобы определить верное расположение забора. Действительно, были выявлены нарушения - порядка 16 м застройщик отступил. Недочеты были зафиксированы и устранены - забор переставили согласно геоточкам, сказал Орлов.

К его словам присоединились представители застройщика. Они также заявили, что с 12 февраля, кроме переноса забора, работ на участке не проводили. И пояснили, что изначально ограждение было перемещено именно для удобства жителей.

"Мы там не работаем. Мы восстановили забор, который был нарушен, и на этом наша деятельность там закончилась. У нас работала муниципальная служба контроля, и граница земельного участка проходила по части тротуара. Специалист задавал вопрос: "Почему у вас забор стоит не по границам?" Но мы тогда, наоборот, нарушим границы людей, поэтому мы, наоборот, в сторону Краснолесья переставили. Что касается работы, мы как собственники земельного участка даже не имеем право, а обязаны обеспечивать охрану санитарного и пожарного состояния участка. Мы работ, связанных с вырубкой деревьев и комплексным освоением территории, сейчас не производим - они остановлены до решения суда", - заявил представитель застройщика.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими. 12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.