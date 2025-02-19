Глава Екатеринбурга отрицает какие-либо работы в Березовой роще после последнего решения суда

19 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга отрицает какие-либо работы в Березовой роще после последнего решения суда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и представитель застройщика заявили, что на территории Березовой рощи не ведется никаких работ с 12 февраля. Именно тогда суд удовлетворил ходатайство активистов о принятии обеспечительных мер на время, пока не будет вынесено окончательное решение суда по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.

На сегодняшней встрече с активистами в администрации города противники застройки заявили, что за последнюю неделю местные жители не раз видели рабочих на территории Березовой рощи. Неизвестные выкорчевывали пни и протягивали электрокабель. Алексей Орлов заявил, что после принятия обеспечительных мер, вестись работы там просто не могут.

"Есть обеспечительные меры, установленные судом. Пока они действуют, никакой деятельности там вестись не должно. Это было сказано в присутствии прокуратуры. Я считаю, что застройщики меня услышали", - заявил Орлов. Он также подтвердил, что на место выезжали геодезисты, чтобы определить верное расположение забора. Действительно, были выявлены нарушения - порядка 16 м застройщик отступил. Недочеты были зафиксированы и устранены - забор переставили согласно геоточкам, сказал Орлов.

К его словам присоединились представители застройщика. Они также заявили, что с 12 февраля, кроме переноса забора, работ на участке не проводили. И пояснили, что изначально ограждение было перемещено именно для удобства жителей.

"Мы там не работаем. Мы восстановили забор, который был нарушен, и на этом наша деятельность там закончилась. У нас работала муниципальная служба контроля, и граница земельного участка проходила по части тротуара. Специалист задавал вопрос: "Почему у вас забор стоит не по границам?" Но мы тогда, наоборот, нарушим границы людей, поэтому мы, наоборот, в сторону Краснолесья переставили. Что касается работы, мы как собственники земельного участка даже не имеем право, а обязаны обеспечивать охрану санитарного и пожарного состояния участка. Мы работ, связанных с вырубкой деревьев и комплексным освоением территории, сейчас не производим - они остановлены до решения суда", - заявил представитель застройщика.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Узнав об этом, на участок пришли местные жители, у них произошел конфликт с рабочими. 12 февраля суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу о признании или непризнании участка особо охраняемой зоной.

Теги: Екатеринбург, Академический, Березовая роща, Орлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2025 11:45 Мск В "Атомстройкомплексе" призвали "не демонизировать" ситуацию с Березовой рощей
Ранее 17.02.2025 16:31 Мск Встреча мэра Екатеринбурга с активистами в Березовой роще будет транслироваться онлайн
Ранее 14.02.2025 13:36 Мск "Атомстройкомплекс" прокомментировал приостановку работ в Краснолесье по решению суда
Ранее 13.02.2025 09:31 Мск Бастрыкин запросил доклад о ситуации с вырубками в Березовой роще Екатеринбурга
Ранее 12.02.2025 14:40 Мск Суд запретил вырубку в Березовой роще Екатеринбурга до окончательного решения по делу
Ранее 12.02.2025 09:32 Мск Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще
Ранее 12.02.2025 09:12 Мск Суд отложил решение судьбы Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 20:14 Мск Глава Екатеринбурга упрекнул горожан за конфликт при вырубке деревьев в Березовой роще
Ранее 11.02.2025 19:18 Мск Прокуратура проверит законность вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 09:21 Мск "Толкаются и распыляют перцовку". В Березовую рощу в Академическом приехали вырубать деревья
Ранее 17.12.2024 18:03 Мск "Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи
Ранее 17.12.2024 07:58 Мск На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР
Ранее 16.12.2024 08:06 Мск "Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки
Ранее 07.10.2024 13:10 Мск "Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети