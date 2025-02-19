В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

В уголовный кодекс РФ могут ввести наказание дропперов – подставных лиц, задействованных в преступных схемах по выводу средств с банковских карт. Стать фигурантом уголовного дела можно будет за передачу банковских карт третьим лицам, а также за вывод средств с таких карт. Такое заявление сделал замминистра МВД России Андрей Храпов на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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В МВД предлагают определять такие действия как преступления средней степени тяжести. Предлагается смягчение наказания при добровольном и активном сотрудничестве дроппера со следствием. По данным замгенерального прокурора России Сергея Зайцева, попытки восстановить нарушенные права граждан предпринимаются. На сегодняшний день есть прецеденты, когда с дроппера взыскивают средства, которые украли мошенники. Так, в Саратовской области инвалиду удалось возвратить 600 тыс. руб. В Свердловской области суд удовлетворил иск пенсионерки на 1 млн руб. Деньги пока не возвращены, однако прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Всего в прошлом году в защиту прав пострадавших в суды было подано 9 тыс. исков на сумму более 1,7 млн руб., касающихся деятельности дропперов. При этом пока борьбу с киберпреступностью удовлетворительной назвать нельзя. Раскрывается только 23% таких преступлений.

Ранее Банк России поддержал инициативу правоохранителей о введении ответственности за дропперскую деятельность. Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, так как нередко жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно. Как указал регулятор, в настоящее время ко второму чтению в Госдуме готовится проект закона, направленный на противодействие мошенническим операциям с кредитными средствами. Будут предусмотрены меры по ограничению операций по счетам тех россиян, информация о которых содержится в базе данных ЦБ "О случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента". Таким образом, они не смогут получить платёжную карту ни в одном банке.