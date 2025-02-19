Экс-глава правления тюменского банка, похитившая более 561 млн, наказана за ущерб учреждению на миллиард

Экс-глава правления Сибирского банка реконструкции и развития в Тюмени Инесса Бранденбург наказана за злоупотребление полномочиями и имущественный ущерб банку на 1 млрд руб. Решение принял Калининский райсуд Тюмени.

Бранденбург получила пять лет лишения свободы (путем частичного сложения наказаний с учетом приговора Калининского районного суда Тюмени от 15 марта 2023 г.). Иск на сумму в 1 млрд руб. передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арест имущества осужденной сохранен до рассмотрения гражданского иска, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

В сентябре 2021 г. Бранденбург была задержана в Испании, а в июле 2022 г. по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию. В 2023-ем Калининский районный суд Тюмени признал Бранденбург виновной в том, что она, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 г. в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн руб. Она получила четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденной похищенных средств. В конце января 2025 г. дама признана банкротом.