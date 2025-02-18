В "Атомстройкомплексе" призвали "не демонизировать" ситуацию с Березовой рощей

В компании "Атомстройкомплекс" вновь высказались о ситуации с Березовой рощей в Краснолесье, где планируются частичная вырубка деревьев и застройка.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд Екатеринбурга на время рассмотрения дела наложил обеспечительные меры на участок, расположенный в микрорайоне Краснолесье, в квартале улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Данные меры подразумевают остановку строительных и подготовительных работ на территории.

Как рассказал сегодня на "круглом столе" в Екатеринбурге коммерческий директор ГК "Атомстройкомплекс" Данил Кузнецов, сейчас в компании ждут дальнейших решений судов.

"Посмотрите все проекты – там все настолько пересмотрено в пользу города. Из 20 гектар 16 – парк. Это не лесополоса, стихийно выросшая, а детские и спортивные площадки, дорожки, освещение, надеюсь, тоже есть. Сейчас проект дорабатывается. Здоровенный кусок под школу, естественно, садик. Жилья там почти не осталось. Это классическая история, когда многие не разобрались, и застройщики – самые плохие в мире, вторые после банкиров", - отметил Кузнецов.

По его словам, проект долго прорабатывался с жителями местных домов.

"Мы строим там активно 15 лет. Весь проект утвержден с пожеланиями активных жителей и администрации города. Поэтому я бы сказал, даже обидно. Проект однозначно сделан в интересах города, не надо там ничего демонизировать", - призвал представитель застройщика.

Он выразил надежду, что все жители разберутся в проекте и не будут "протестовать ради того, чтобы протестовать".

"Нельзя начинать строительство, пока нет разрешения на строительство, но подготавливать участок можно. Мы точно не идем на нарушение. Тем более, ни у кого не хватит ума пойти на нарушение в такой локации. И если бы там нельзя было рубить деревья – наши бы их точно не стали рубить", - заключил представитель "Атомстройкомплекса".