Бастрыкин запросил доклад о ситуации с вырубками в Березовой роще Екатеринбурга

На ситуацию с Березовой рощей на Краснолесье в Екатеринбурге, где планируются частичная вырубка деревьев и застройка, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В СК начали проверку.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". 11 февраля стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Застройщик заявляет, что работы начались в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки, а участок находится в частной собственности.

Тем не менее, как сообщает информационный центр СК России, в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в соцсети ВКонтакте поступили обращения жителей о несогласии с застройкой территории Березовой рощи в Екатеринбурге. Сейчас СК России по Свердловской области проводится проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. главы СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

12 февраля суд запретил вырубку в Березовой роще до окончательного решения по делу. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что намерен лично встретиться с протестующими жителями.