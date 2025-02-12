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Фото: Накануне.RU

Суд запретил вырубку в Березовой роще Екатеринбурга до окончательного решения по делу

Суд встал на сторону противников вырубки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга и удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер. Это значит, что до окончательного решения суда по вопросу застройки, владелец земли не имеет права вырубать деревья.

"Спешу всех обрадовать. Сегодня суд удовлетворил наше заявление о принятии обеспечительных мер. Это значит, что застройщик не должен вырубать деревья до вступления решения суда в законную силу. С маленькой победой вас", - записал видеообращение к активистам адвокат Александр Шумилов.

Заседание состоялось сегодня, 12 февраля. На нем противники застройки рощи представили результаты двух экспертиз с геоточками, где сказано, что на территории находятся краснокнижные растения, которые не выживут, если их пересадить.

Представитель застройщика попросил приобщить ряд документов, которые подтверждают, что компания получила участок под застройку на законных основаниях.

При этом в рассмотрении иска граждан о придании роще статуса особо охраняемой зоны объявлен перерыв до 6 марта, тогда и ожидается итоговое решение суда по судьбе участка.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Накануне стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова.

Застройщик заявляет, что работы начались в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки, участок находится в частной собственности, и все документы для проведения работ в порядке. Мэр Алексей Орлов также напомнил горожанам, что земля перешла к девелоперу на законных основаниях, и 16 га территории из 25 га останутся зелеными. Он пообещал провести встречу с жителями на следующей неделе.

Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Березовая роща, суд, вырубка деревьев


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