В Екатеринбурге суд отправил под арест "смотрящего" за Свердловской областью

В полиции и Следственном комитете прокомментировали уголовное дело Марселя Гасанова, задержанного накануне в Екатеринбурге. Сегодня суд отправил его под арест.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 34-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел областного СКР. По этой статье Гасанову может грозить до 15 лет лишения свободы.

"В 2024 году обвиняемый, обладая определенным криминальным опытом, организаторскими способностями и ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, был наделен другими лидерами преступного мира статусом так называемого "смотрящего" за Свердловской областью. Как полагает следствие, используя данный неофициальный статус, фигурант распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование", - заявили в СК.

Марсель Гасанов был задержан в Екатеринбурге накануне, 11 февраля. Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники регионального ФСБ совместно с уголовным розыском полиции.

"Гражданин в определенных кругах более известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс". Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "Разбой" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". В апреле 2010 года его осудил Дербентский районный суд республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года он был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год. После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР", - отметил полковник Горелых.

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Гасанова под стражу до 9 апреля 2025 года. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, это связано с тем, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, уже привлекался к уголовной ответственности, может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на свидетелей. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.