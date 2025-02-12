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Фото: Накануне.RU

Суд отложил решение судьбы Березовой рощи в Екатеринбурге

Октябрьский районный суд Екатеринбурга пока не решил судьбу Березовой рощи на Краснолесье.

Заседание состоялось сегодня, 12 февраля. На нем противники застройки рощи представили результаты двух экспертиз с геоточками, где сказано, что на территории находятся краснокнижные растения, которые не выживут, если их пересадить. В свою очередь, представитель застройщика попросил приобщить ряд документов, которые подтверждают, что компания получила участок под застройку на законных основаниях.

В итоге сегодня решения принято не было. В заседании объявлен перерыв, следующее запланировано на 6 марта. При этом обеспечительные меры на рощу пока не наложены, о них станет известно через три дня. Для этого состоится отдельное заседание.

На участке по-прежнему установлен забор, на месте находятся рабочие с техникой, полиция и активисты. Мэр Алексей Орлов пообещал провести встречу с жителями на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. У них с рабочими произошел конфликт, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли "скорая", а также сотрудники полиции, которые остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе компании "Атомстройкомплекс" подчеркивают, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако то, как именно началась подготовка, возмутило противников застройки. Свою проверку уже организовала прокуратура.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Ситуацию прокомментировал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мэр напомнил горожанам, что территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением. Он также пристыдил активистов, которые, по его словам, не стали отстаивать позицию цивилизованным путем, а прибегли к провокации и нарушению общественного порядка.

Теги: Березовая роща, застройка, суд, Екатеринбург


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