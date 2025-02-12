В мэрии Екатеринбурга подвели первые итоги действия брутто-контрактов

В администрации Екатеринбурга рассказали о первых итогах действия брутто-контрактов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты сравнили недели с 25 по 31 января и с 1 по 8 февраля, то есть ровно до и после начала действия брутто-контрактов. Сведения фиксировались системами навигации, встроенными в каждую единицу общественного транспорта города. По данным администрации, благодаря заключению соглашений нового типа автобусы совершили на 4,6 тысячи рейсов больше, или на 23%.

Как добавили в мэрии, их представители еженедельно встречаются с перевозчиками и разбирают случаи, когда автобусы не прибывали вовремя. За опоздания к транспортным компаниям применяют штрафные санкции.

Напомним, с 1 февраля в столице Урала вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Ранее были определены перевозчики, с которыми заключат такие контракты.

В конце января сообщалось, что Екатеринбург получит 2 млрд рублей на реализацию транспортной реформы. Деньги будут направлены из бюджета Свердловской области в 2025 году.